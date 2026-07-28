Mattarella “Le isole minori hanno grande rilievo per il futuro del Paese”

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) - "Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia per il decennale dell'istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria. sat/mrv (Fonte video: Quirinale)