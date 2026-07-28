Home Video News Ambiente Mattarella “Le isole minori hanno grande rilievo per il futuro del Paese”
Mattarella “Le isole minori hanno grande rilievo per il futuro del Paese”
PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) - "Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia per il decennale dell'istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria. sat/mrv (Fonte video: Quirinale)