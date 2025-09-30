Un patto per la natura e la legalità, siglato un protocollo di intesa tra i Carabinieri e la Fondazione Aqua

ROMA (ITALPRESS) – È stato siglato, presso la sede di Roma del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA), un protocollo d’intesa tra CUFAA e la Fondazione Aqua con l’obiettivo primario della conservazione e la difesa dell’ambiente, tema che richiede forti sinergie tra istituzioni, enti e associazioni per affrontare complesse problematiche riguardanti i reati ambientali e la salvaguardia del territorio.

Nel Protocollo sono stati individuati diversi ambiti di collaborazione, tra i quali le più significative nell’ambito della tutela del patrimonio naturale si riferiscono alla costituzione di gruppi di giovani preparati per la vigilanza ambientale, attività di ricerca, promozione e comunicazione, formazione di assistenti climatici e ambientali, realizzazione di progetti, studi e analisi sui temi della tutela della fauna e dell’ambiente, l’organizzazione presso tutte le scuole della giornata del clima al fine di sensibilizzare i giovani sul problema dell’aumento di temperatura terrestre; e poi ancora, corsi per giovani per diventare “Sentinelle dei boschi” e la celebrazione ogni 8 luglio della giornata internazionale del Mediterraneo presso le varie Capitanerie di Porto.

Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, inoltre, potrà avvalersi della collaborazione dei vari scienziati che compongono lo staff tecnico-scientifico della Fondazione. Presenti alla firma, oltre al Comandante del CUFAA, generale di Corpo d’armata Fabrizio Parrulli, e il Presidente della Fondazione Aqua, Adriano Santeusanio, il Capo di Stato Maggiore del CUFAA, generale di Divisione Massimo Zuccher, il capo ufficio Progetti, Convenzione e Educazione Ambientale, tenente colonnello Claudio Marrucci, il vicepresidente e responsabile scientifico Aqua, Ennio La Malfa e Daniele Frasca, International Relations Marketing della fondazione. Con la firma del protocollo, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri e Fondazione Aqua sanciscono una sinergia concreta, capace di trasformare la conoscenza e il rispetto della legalità in azioni tangibili a tutela del nostro patrimonio naturale. Un impegno condiviso che unisce competenza, passione e responsabilità per garantire alle future generazioni un ambiente sicuro, sano e rispettato.

-Foto ufficio stampa Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri-

(ITALPRESS).