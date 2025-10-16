Un nuovo farmaco contro la beta-talassemia e l’anemia falciforme

ROMA (ITALPRESS) - Un nuovo farmaco indicato per il trattamento della beta-talassemia trasfusione dipendente e dell'anemia falciforme a partire dall'8 ottobre scorso può essere prescritto e utilizzato in regime di rimborsabilità dal Servizio Sanitario Nazionale. Il punto del presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. sat/gtr