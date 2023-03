AOSTA (ITALPRESS) – C’è una vittima nella slavina del Canale dello Spagnolo. Il corpo senza vita di uno sciatore è stato individuato e portato a valle. Il medico ha constatato il decesso. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf. Uno sciatore risulta ancora disperso. Le ricerche nella parte centrale del canale non sono possibili a causa del pericolo elevato che non consente operazioni in sicurezza. Si è operato un tentativo con un secondo elicottero, ma adesso le operazioni sono state sospese. In precedenza, due sciatori erano stati individuati in buone condizioni generali.

Foto: ufficio stampa Soccorso Alpino Valdostano

(ITALPRESS).