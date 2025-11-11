Un Michelangelo al Palazzo Reale di Palermo, Galvagno “Orgogliosi e soddisfatti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo molto soddisfatti perché con il CdA siamo riusciti a portare un Michelangelo che certamente qualifica l'operato della Fondazione Federico II in questi due anni e mezzo e oltre. Si potrà ammirare quest'opera che viene dal Giappone gratuitamente dal giovedì al lunedì, siamo orgogliosi di poterla ospitare fino al 30 aprile". Così il presidente della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, a margine della presentazione al Palazzo Reale di Palermo del Cristo Risorto Portacroce Giustiniani, che sarà esposto negli Appartamenti Reali del Palazzo e fruibile al pubblico dal 13 novembre 2025 al 30 aprile 2026. xd6/vbo/mca1