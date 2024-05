ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani, da sempre, hanno un rapporto speciale con il cibo. Sapori, tradizioni ed eccellenze del nostro territorio che sono il simbolo dell’Italia nel mondo. Una passione, quella per il cibo, che si trasmette nella quotidianità e nelle abitudini personali. Oltre due terzi degli italiani, infatti, afferma di saper cucinare e di dilettarsi in cucina.

Ma il piacere per il cibo si manifesta anche al di fuori delle mura domestiche e 1 italiano su 3 dichiara di andare a cena fuori almeno una volta a settimana per gustarsi e godersi un buon piatto e un momento di relax. Oltre al cibo, quando si parla delle eccellenze enogastronomiche italiane non si può non pensare ai vini del nostro territorio e ai più svariati abbinamenti con i nostri prodotti. Proprio in questo contesto, un terzo degli italiani, a tavola, preferisce gustare un buon calice di vino rosso tra l’ampia scelta che offre il nostro Paese, al secondo posto, invece, troviamo un buon boccale di birra, seguito dai vini bianchi e dalle bollicine. Infine, uscendo dai nostri confini nazionali, dovendo scegliere un ristorante etnico tra quelli più diffusi, oltre il 40% della popolazione propende per i piatti tipici della cucina messicana.

Dati Euromedia Research per “Ti Sembra Normale?” – Realizzato il 01/02/2023 con metodologia CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

(ITALPRESS).

– Foto: Euromedia Research –