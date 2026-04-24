Un “interruttore” molecolare frena la progressione del cancro

ROMA (ITALPRESS) - Un team di ricercatrici e ricercatori dell'Istituto degli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli ha scoperto che una proteina chiamata Shp1, normalmente associata a un'azione di contrasto al cancro, è in grado di bloccare la catena di segnali avviata dall'interleuchina 8, agendo come una sorta di “interruttore” molecolare. sat/gtr/col