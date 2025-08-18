Un incendio divampa in un appartamento nel torinese, morta una ragazza di 28 anni

TORINO (ITALPRESS) – Una ragazza di 28 anni è morta per un incendio divampato nella sua abitazione a Rivalta, in provincia di Torino. La giovane è stata soccorsa dai Vigili del fuoco e trasportata al Cto in gravi condizioni. All’ospedale è arrivata in arresto cardiaco ed a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla.

L’altra persona coinvolta nell’incendio è il padre, che però si è salvato ed è attualmente ricoverato. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, ora sono in corso le verifiche per accertare la dinamica di quanto accaduto.



