La Regione Liguria protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino

TORINO (ITALPRESS) – Si chiude con successo di pubblico la partecipazione della Regione Liguria al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, dove per il terzo anno consecutivo lo ‘Spazio Liguria’ nel padiglione Oval ha rappresentato un punto di incontro tra pubblico, autori ed editori. Protagonisti della kermesse torinese sono stati 37 editori liguri, presenti con le loro novità e un calendario fitto di eventi.

In cinque giorni si sono infatti alternati oltre 60 appuntamenti coordinati dalla Fondazione De Ferrari. Presentazioni e dialoghi dedicati a narrativa, poesia e saggistica, con una proposta capace di raccontare la varietà e la vitalità della produzione editoriale ligure.

“Non possiamo che essere entusiasti del successo ottenuto anche in questa terza partecipazione al Salone Internazionale del Libro – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Cultura Simona Ferro -. È la conferma concreta della bontà del percorso intrapreso e di quanto il comparto editoriale ligure sia dinamico e vitale, grazie alla presenza di realtà storiche ma anche di nuove case editrici nate recentemente sul territorio. Aver garantito agli editori liguri uno spazio così rilevante all’interno della principale manifestazione italiana dedicata al libro significa offrire loro una vetrina prestigiosa, un’opportunità di crescita che va ben oltre la dimensione locale. Come Regione ci impegniamo a far sì che questa esperienza possa continuare stimolando tutto il settore e traducendosi sempre di più in iniziative culturali diffuse sul territorio ligure”.

Dalla storia allo sport – tema, quest’ultimo, che ha visto anche la presenza del vicepresidente Simona Ferro – dal racconto del territorio, all’enogastronomia, ai temi legati all’impresa e alla contemporaneità. Il programma ha coinvolto decine di protagonisti della cultura ligure e attirato l’attenzione dei visitatori del Salone.

Tra i momenti più partecipati, il ricordo dello scrittore ligure Mario Dentone, promosso dall’editrice Fiorenza Mursia insieme a Rita Migliaro, vedova dell’autore. Molte le novità editoriali presentate a Torino, con autori come Antonella Mariani, Tonino Bettanini, Paola Teocoli e Luca Sabatini, accanto agli incontri dedicati alla promozione del territorio e delle iniziative culturali liguri.

Interesse anche per il dialogo “Liguria d’Autore tra Genova e Riviere” con Mario Paternostro e Marco Ferrari. Ampio spazio infine ai premi e ai festival letterari del territorio, dal Premio Fracchia di Casarza al Premio Alassio Centolibri, passando per le iniziative del Parco delle Cinque Terre, “Santa in Giallo” e “CrimenCafé”.

“È importante che anche quest’anno Regione abbia accompagnato l’editoria ligure al Salone del Libro – sottolinea Fabrizio De Ferrari, presidente della Fondazione De Ferrari e coordinatore dello Spazio Liguria -. Per una regione come la Liguria, sempre più orientate a una vocazione turistica di stampo culturale, la continuità della presenza a Torino rappresenta un investimento strategico, con ricadute importanti nel medio e lungo periodo”.

Lo stand dedicato all’editoria ligure ha accolto i visitatori anche attraverso un allestimento esterno che alternava immagini evocative del territorio a citazioni di nove grandi autori che hanno vissuto, attraversato e raccontato la Liguria nelle loro opere, eleggendola a luogo dell’anima e dell’ispirazione.

Tra i volti illustri presenti nello spazio espositivo anche quelli di Mary Shelley, Charles Dickens, Friedrich Nietzsche, Virginia Woolf e Lord George Byron: scrittori che hanno restituito nel tempo il fascino e le molte sfumature di una terra capace di lasciare il segno non solo negli occhi di chi la visita, ma anche nella letteratura internazionale.

-Foto Regione Liguria-

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