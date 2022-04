“Un cuore per l’Ucraina”, la nuova vita dei profughi a Montevago

“Un cuore per l’Ucraina”, la nuova vita dei profughi a Montevago

Le testimonianze di alcune delle profughe ucraine arrivate nei giorni scorsi in Sicilia grazie alla missione umanitaria “Un cuore per l'Ucraina” promossa dal comune di Montevago in collaborazione con l'associazione di volontariato “A Cuore Aperto” e altre associazioni del territorio. pc/red