Un corriere ingerisce 100 ovuli di cocaina, fermato all’aeroporto di Ciampino

ROMA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’aeroporto di Ciampino, hanno intercettato un corriere in arrivo da Charleroi, in Belgio, che, dopo avere ingerito cento ovuli, ha tentato di introdurre in Italia cocaina per un peso complessivo di oltre un chilogrammo.

L’uomo, fermato nel corso dei controlli di routine presso l’area degli arrivi internazionali, alle domande dei militari in merito alle ragioni del viaggio ha fornito risposte vaghe, manifestando agitazione e nervosismo, da indurre le fiamme gialle della Compagnia di Ciampino ad ulteriori approfondimenti.

Il passeggero è stato quindi accompagnato presso l’ospedale Sant’Eugenio dove gli accertamenti diagnostici hanno confermato la presenza di corpi estranei nel tratto gastro-intestinale. Al termine delle procedure mediche, sono stati recuperati 100 ovuli contenenti cocaina.

Una volta dimesso dalla struttura sanitaria, l’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato presso il carcere di Rebibbia, con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

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