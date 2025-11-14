Un concerto del Maestro Alessandro Martire nel deserto di Ras Al Khaimah

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – Nell’incantevole cornice del deserto di Ras Al Khaimah, l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura di Abu Dhabi, insieme alle istituzioni RAK (Ras al-Khaimah), hanno organizzato un suggestivo concerto eseguito dal Maestro Alessandro Martire. Lo riferisce l’Ambasciata d’Italia sul proprio profilo Instagram.

“La bellezza della musica si fonde con il meraviglioso paesaggio delle dune senza tempo del RAK, creando un dialogo indimenticabile tra arte e natura. Siamo estremamente grati a Sua Altezza lo Sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi per aver partecipato al concerto e aver ospitato la cultura italiana a RAK”, si legge ancora nel post.

– foto profilo Instagram Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi –

(ITALPRESS).