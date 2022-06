Paul McCartney non si ferma neppure da ottuagenario. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, infatti, è stato annunciato che l’ex Beatle presto pubblicherà un cofanetto speciale contenente i suoi primi tre album solisti. Si tratta di “McCartney I”, “McCartney II” e “McCartney III” che, riuniti in edizione limitata, torneranno in commercio a partire dal prossimo 5 agosto. I formati disponibili: vinile colorato in edizione limitata, vinile nero e CD. Accompagnano il box set tre foto speciali con note di Sir Paul su tutti gli album. Il musicista inglese, che è appena stato raggiunto sul palco da Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi al Met Life Stadium del New Jersey, si appresta ora a fungere da headliner – con Kendrick Lamar e Billie Eilish – a Glastonbury, uno dei maggiori festival musicali del mondo.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).