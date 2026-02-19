“Un bel giorno”, il nuovo film di Fabio De Luigi come inno al cambiamento

ROMA (ITALPRESS) – Una riflessione sui legami familiari e sulla possibilità di rimettere in movimento ciò che sembra fermo. È il cuore di “Un bel giorno”, il nuovo film diretto e interpretato da Fabio De Luigi, presentato questa mattina alla stampa presso Cinema Barberini. Al suo fianco Virginia Raffaele. La sceneggiatura, firmata da Furio Andreotti e Giulia Calenda, costruisce una commedia che intreccia ironia e osservazione del quotidiano, mettendo al centro una famiglia intesa come organismo “in continua evoluzione”, secondo le parole dello stesso De Luigi. Il regista ha spiegato come le famiglie abbiano “una possibilità di racconto pressoché infinita”, pur muovendosi spesso dentro modelli tradizionali. L’idea di partenza, ha sottolineato, era quella di raccontare “due persone in grado di rilanciare una condizione apparentemente immobile”, anche sul piano sentimentale. Un percorso che diventa, nelle sue intenzioni, “un inno ad avere il coraggio di cambiare”. ù

Il film punta così a coniugare leggerezza e trasformazione, lavorando sulle dinamiche di coppia e sulle crepe che possono trasformarsi in nuove opportunità. “Tommaso (Fabio De Luigi) ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua vita in una caotica ma solida routine familiare e diventando un padre a tempo pieno e un uomo a tempo zero. Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per il padre di rimettersi in gioco, Tommaso incontra Lara (Virginia Raffaele), una donna brillante e affascinante. Un incontro inatteso che potrebbe cambiare tutto… se non fosse che entrambi nascondono qualcosa di decisamente ingombrante”. “Un bel giorno” arriverà nelle sale il 9 marzo 2026 e sarà promosso anche sul palco del Festival di Sanremo, segnando la prima volta per Fabio De Luigi sul palco del Teatro Ariston e ampliando così la visibilità del progetto in vista dell’uscita.

