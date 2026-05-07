“Cuerpo sin alma” è il nuovo singolo de Il Volo feat. Carlos Rivera

MILANO (ITALPRESS) – Conclusa con successo la leg in America Latina e negli USA – segnata da numerosi sold out – e in attesa del tour estivo in Italia, Spagna e Grecia, Il Volo annuncia oggi l’uscita del nuovo singolo “Cuerpo sin alma” feat. Carlos Rivera, una delle voci più amate e rappresentative della musica latina contemporanea.

“Cuerpo sin alma” è in uscita venerdì 22 maggio su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy ed è già disponibile in presave. Il brano, prodotto dal plurivincitore di Grammy Award Julio Reyes Copello – produttore, compositore e arrangiatore colombiano che ha collaborato con artisti del calibro di Placido Domingo, Jennifer Lopez e Ricky Martin – è una reinterpretazione intensa e raffinata di Bella senz’anima, celebre capolavoro di Riccardo Cocciante, rivisitato in chiave italo-latina e creando un incontro tra due mondi musicali che condividono la stessa passione per la melodia e per l’emozione pura del canto.

– foto ufficio stampa Goigest –

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