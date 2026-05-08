Welo e Anna Tatangelo pubblicano il nuovo singolo “Notte poetica”

MILANO (ITALPRESS) – La notte che arriva all’improvviso e fa mancare l’aria. In “Notte poetica”, il nuovo singolo di Welo e Anna Tatangelo, disponibile ovunque da oggi, le cose accadono senza spiegazioni, soltanto perché devono accadere. E questa non è una notte qualsiasi, è una notte destinata a restare, a ripetersi, a diventare la colonna sonora di un’intera estate.

Al fianco di Welo, in questo brano, una delle voci femminili più importanti e riconoscibili del panorama musicale italiano: Anna Tatangelo. Non solo un featuring, ma un punto di svolta emotivo. Il contrasto tra il rap diretto di Welo e la potenza melodica di Anna Tatangelo costruisce infatti un equilibrio sorprendente, in cui due linguaggi diversi si incontrano senza forzarsi, trovando una stessa direzione. Il risultato è un ritornello immediato, incisivo, impossibile da dimenticare.

“NOTTE POETICA” è un viaggio notturno fatto di finestrini abbassati, musica ad alto volume e una luna così grande da dividere in due la strada. È il racconto di due persone che non sono state capaci di tenersi davvero, ma che continuano a cercarsi nello spazio fragile di una notte.

Il brano si muove su una produzione calda, curata da ROOM9, Nathys e Luca Mattioni, che accompagna una dimensione quasi cinematografica. In questo scenario, la notte non è mai davvero ferma: cambia forma, si dilata, si ripete. Come se non potesse mai finire davvero.

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(ITALPRESS).