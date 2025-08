Un bando per la digitalizzazione della logistica

ROMA (ITALPRESS) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha lanciato il bando LogIN Business, una misura strategica da 157 milioni di euro, prevista dal PNRR, per promuovere la digitalizzazione nel settore del trasporto merci e della logistica. L’obiettivo è modernizzare il comparto, migliorando la pianificazione dei flussi e la gestione documentale. Possono partecipare le imprese con codici ATECO specifici operanti nel trasporto ferroviario, stradale, marittimo, su vie d’acqua interne e nei servizi di logistica e intermediazione. Sono ammissibili i costi per software, piattaforme digitali e strumenti tecnologici, ma non quelli operativi.Sono previste incentivazioni anche fino al 100% per le operazioni di incremento della dotazione digitale che consenta attività come: adozione di tecnologie compatibili con la Piattaforma Logistica Nazionale, dematerializzazione dei documenti, progetti di formazione del capitale umano dedicato alla gestione dei sistemi digitali. abr/gtr