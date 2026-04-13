Un 25enne cade da un cavallo nel Nuorese e muore, aperta un’inchiesta

NUORO (ITALPRESS) – La Procura di Nuoro ha aperto un’inchiesta sulla morte di un 25enne caduto da cavallo durante un’esibizione alla festa di San Lussorio, nel Comune di Borore. Il giovane è stato ricoverato ieri sera all’ospedale San Francesco di Nuoro, dopo che intorno alle 19 era stato disarcionato da cavallo battendo violentemente la testa a terra.

L’animale ha inoltre scalciato mentre il 25enne si trovava al suolo, colpendolo più volte. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un’ambulanza medicalizzata, che hanno subito trasferito il ferito in ospedale. Nella notte, purtroppo, il tragico epilogo.

La Procura ha quindi aperto un fascicolo contro ignoti e si procederà all’autopsia.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).