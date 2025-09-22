Umbria, sei tavoli tematici per la nuova legge sullo sport

PERUGIA (ITALPRESS) - Il 19 e 20 settembre il Barton Park di Perugia ha ospitato “Umbria destinazione sport”, gli Stati generali del settore. Un'iniziativa nata con l’obiettivo di fare squadra, attraverso un percorso partecipativo, e co-progettare il futuro fino ad arrivare alla nuova legge regionale dello sport. Per l’assessorato regionale allo Sport e al Turismo è necessario infatti tornare a investire in questo settore affinché diventi un driver di crescita della società umbra. Da qui la scelta di organizzare la due giorni in collaborazione con Enit, Sport e Salute, Fondazione SportCity, Camera di Commercio dell’Umbria, CONI, CIP e Sviluppumbria. Un think tank composto da sei tavoli tematici, con esperti provenienti da tutto il Paese, ha messo le basi per la riscrittura della legge regionale sullo sport ormai datata 2009. sat/gsl