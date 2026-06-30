Ukraine Recovery Conference 2026: Aid e Dna a Danzica per il sostegno alla ricostruzione dell’Ucraina

DANZICA (POLONIA) (ITALPRESS) – Il direttore generale di Agenzia Industrie Difesa, Fiammetta Salmoni, ha fatto parte della delegazione italiana che ha partecipato alla quinta Ukraine Recovery Conference che si è tenuta a Danzica (Polonia).

La delegazione di AID ha partecipato insieme a una delegazione della Direzione Nazionale degli Armamenti (DNA) contribuendo ai principali momenti di confronto dedicati alla ricostruzione e al rafforzamento della resilienza dell’Ucraina e testimoniando il contributo concreto della Difesa italiana, rafforzando il ruolo dell’Italia quale partner affidabile nei processi di ricostruzione e sviluppo.

Il Direttore Salmoni è intervenuto il 26 giugno al workshop “Voices of Resilience: Ukrainian Veterans and the Future of Recovery”, presentando il progetto “From the Front Line to a Better Life”, che rappresenta un modello innovativo di cooperazione istituzionale che valorizza le competenze industriali, sanitarie e produttive di Agenzia Industrie Difesa, mettendole al servizio della ricostruzione del tessuto sociale ucraino.

L’iniziativa mira a favorire percorsi di recupero fisico, psicologico e professionale attraverso programmi di formazione, inclusione lavorativa e sviluppo di attività produttive ad elevato impatto sociale.

Nel presentarlo, il Direttore Salmoni ne ha illustrato finalità e linee di sviluppo, richiamando “l’importanza di affiancare agli interventi di ricostruzione materiale iniziative volte a sostenere le persone colpite dal conflitto”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività promosse dal Governo italiano a favore dell’Ucraina e conferma la capacità del sistema Difesa di mettere a disposizione competenze, tecnologie e professionalità per affrontare le sfide poste dalla ricostruzione post-conflitto.

-Foto ufficio stampa Aid-

(ITALPRESS).