LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni in un punto stampa all’esterno di Downing Street. “La domanda che sta facendo il mio partito adesso è se io sono la persona per guidarlo verso le prossime politiche: la mia decisione è quella di mettere al primo posto il Paese. Questa è la regione per cui do le mie dimissioni, ho parlato questa mattina con Sua maestà che le ha accettate”. Prima di annunciare la sua decisione, Starmer ha ricordato i cambiamenti che ha apportato al Partito Laburista,

un partito che era “in bancarotta politica, finanziaria e morale”. Ha detto che gli era stato ripetuto “più e più volte” che il partito era “finito”, ma ha sottolineato di aver “dimostrato che si sbagliavano”. Starmer ha chiesto al Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista di definire un calendario con l’apertura delle candidature per la leadership il 9 luglio e la conclusione entro la pausa estiva. Questo significa che un nuovo leader sarà in carica prima della ripresa del parlamento a settembre. Fino ad allora, ha concluso, “rimarrò in carica come primo ministro”.

(ITALPRESS)

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