ROMA (ITALPRESS) – La piena rivalutazione delle pensioni: è la richiesta della Uil Pensionati, che oggi è scesa in piazza a Roma per protestare contro il taglio delle rivalutazioni disposto dalla manovra. “Non chiediamo la luna, chiediamo solo quello che ci spetta: la piena rivalutazione delle pensioni”, ha detto il Segretario generale Uilp Carmelo Barbagallo dal presidio a Roma. “Siamo qui, di fianco al Parlamento, per ribadire che i pensionati non sono un bancomat, sono 16 milioni e votano tutti. Questo taglio è inaccettabile e genera una perdita crescente e permanente. Sono ancora in tempo per ritirarlo”, sottolinea Barbagallo.

“Noi chiediamo di tutelare il potere d’acquisto delle pensioni non solo attraverso la piena rivalutazione ma anche con meno tasse locali, più detrazioni fiscali, aumento della quattordicesima con l’incremento dell’importo per chi già la riceve e l’innalzamento della No Tax Area fino a 10mila euro. Sono misure di buon senso che aiuterebbero milioni di pensionate e pensionati ad arrivare a fine mese e dare una mano alle loro famiglie”. Alcune centinaia i pensionati presenti in piazza a Roma, nel primo degli appuntamenti organizzati dal sindacato. “Questo è il primo presidio, saremo in piazza anche il 2 e il 15 dicembre“, conclude Barbagallo.

– foto xi2/Italpress –

(ITALPRESS).