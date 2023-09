ROMA (ITALPRESS) – “E’ con immenso piacere e grande soddisfazione che comunichiamo l’arrivo in Uilca Unicredit di una squadra forte coesa e preparata, quella guidata da Roberto Deri”. Lo dichiara Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Unicredit che aggiunge: “Ho avuto la fortuna di conoscere Roberto Deri in trattativa a Milano e ne ho subito apprezzato le doti professionali e la grande umanità, ecco perchè è così fortemente rappresentativo e la dimostrazione sono le centinaia di persone che lo apprezzano e lo seguono. Grazie a Renato Bianchi (Responsabile del proselitismo in Uilca Unicredit) per il grande lavoro di coordinamento. La Uilca Uil continua a crescere diventando la sigla maggiormente rappresentativa in diverse Regioni in Italia e ciò testimonia la grande capacità di accoglienza e la forza data dalla qualità dei propri dirigenti sindacali”.

– foto: Uilca Unicredit –

(ITALPRESS).