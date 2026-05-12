Esplosivi, armi e droga, 16 provvedimenti restrittivi e 22 perquisizioni a Latina

LATINA (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba, la polizia di Stato di Latina ha eseguito 16 misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica, a conclusione di una articolata attività investigativa che ha riguardato, tra gli altri, noti pregiudicati operanti nel capoluogo pontino. I reati contestati, a vario titolo, agli indagati sono: estorsione, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, evasione, danneggiamento seguito da incendio, nonché spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le attività sono state inoltre eseguite ulteriori 22 perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Latina.

– foto da video Polizia di Stato –

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