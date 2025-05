Uila, De Gasperis “Gli enti bilaterali un pezzo della nostra storia”

BARI (ITALPRESS) - "Gli enti bilaterali costituiscono un pezzo della nostra storia, una ricchezza per le tutele e per le possibilità di sviluppo del settore agricolo nei vari territori, ma anche la palestra per le organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori per saper costruire sempre quella sintesi necessaria". Lo ha detto il segretario nazionale della Uila Gabriele De Gasperis a margine dell'evento "Agricoltura è la dimensione sociale del cibo", secondo dei due organizzati ieri e oggi a Bari proprio dalla Uila. xa2/pc/mca3 (ITALPRESS)