TORINO (ITALPRESS) – “La difesa bianconera si arricchisce di un nuovo, importante arrivo: quello di Gleison Bremer, che da oggi e fino al 2027 è un giocatore della Juve, cui passa a titolo definitivo dal Torino”. Con queste parole la Juventus ha ufficializzato l’arrivo del difensore brasiliano che oggi ha sostenuto le visite mediche e poi firmato il contratto che lo legherà al club bianconero per le prossime 5 stagioni. “Nato nel 1997 a Itapitanga, Brasile, Gleison Bremer Silva Nascimento inizia la sua carriera in Brasile, prima nelle giovanili del Desportivo Brasil e poi in quelle del San Paolo. L’esordio da Pro è nel 2017 con l’Atletico Mineiro, e nel 2018 arriva in Italia, al Torino, con cui disputa 110 partite, di cui 105 da titolare”. La Juventus ricorda che “è stato il giocatore che ha intercettato più palloni nei maggiori 5 campionati europei nel 2021/22 (105), e nella stessa stagione è stato il difensore con più palloni recuperati (284), duelli vinti (217) e duelli aerei vinti (132) in campionato”.

Il club bianconero rende note anche le cifre della trattativa chiusa, a titolo definitivo, con il Torino “a fronte di un corrispettivo di 41 milioni, pagabili in tre esercizi; oltre ad oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa, fino ad un massimo di 3,6 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di 8 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o

condizioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2027″.

