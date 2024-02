ROMA (ITALPRESS) – Da oggi Jannik Sinner è ufficialmente il nuovo numero 3 del mondo. Il giorno dopo la vittoria di Rotterdam, il tennista altoatesino vede nero su bianco il suo best ranking, scavalcando per appena 5 punti Daniil Medvedev, che scivola in quarta posizione: 61esimo giocatore a raggiungere le prime tre piazze Atp nella storia del ranking computerizzato, è il secondo italiano di sempre a farlo dopo Nicola Pietrangeli che in epoca antecomputer è stato numero 3 del mondo a fine 1959 e a fine 1960. Sinner raggiunge questo traguardo a 22 anni e 6 mesi collocandosi come 23esimo più giovane. Il record assoluto appartiene ad Andre Agassi con 18 anni, 6 mesi e 8 giorni. In una classifica che vede sempre al comando Novak Djokovic davanti a Carlos Alcaraz, l’altra novità è il ritorno fra i primi dieci al mondo di Alex De Minaur, che con la finale raggiunta a Rotterdam si attesta al nono posto, dietro Rublev, Zverev, Rune e Hurkacz e davanti a Fritz, che fa un passo indietro. Esce dalla Top Ten invece Tsitsipas.

Oltre a Sinner, per l’Italia ci sono cinque giocatori fra i primi 100 al mondo: stabile Lorenzo Musetti al 26esimo posto, guadagna due posizioni Matteo Arnaldi (41^), perde una piazza Lorenzo Sonego (49^), nuovo best ranking per Flavio Cobolli, che rispetto a lunedì scorso fa due balzi in avanti ed è 69esimo mentre Luciano Darderi, fuori al secondo turno a Buenos Aires, passa da 76^ a 77^.

Questa la nuova classifica Atp:

1. Novak Djokovic (Srb) 9855 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 9105 (–)

3. Jannik Sinner (Ita) 8270 (+1)

4. Daniil Medvedev (Rus) 8265 (-1)

5. Andrey Rublev (Rus) 5105 (–)

6. Alexander Zverev (Ger) 5030 (–)

7. Holger Rune (Den) 3700 (–)

8. Hubert Hurkacz (Pol) 3600 (–)

9. Alex De Minaur (Aus) 3210 (+2)

10. Taylor Fritz (Usa) 3065 (-1)

Così gli altri italiani:

26. Lorenzo Musetti 1480 (–)

41. Matteo Arnaldi 1061 (+2)

49. Lorenzo Sonego 975 (-1)

69. Flavio Cobolli 825 (+3)

77. Luciano Darderi 747 (-1)

102. Fabio Fognini 613 (-1)

106. Luca Nardi 593 (+2)

129. Matteo Berrettini 512 (-5)

133. Giulio Zeppieri 498 (-20)

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).