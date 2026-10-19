Uffici di prossimità, a Trapani al via la digitalizzazione dei fascicoli

TRAPANI (ITALPRESS) - Digitalizzazione dei fascicoli per consentire ai cittadini di accedere anche a pratiche molto indietro negli anni. È il nuovo obiettivo di “Uffici di prossimità. La giustizia più vicina ai cittadini”, che oggi ha fatto tappa al Tribunale di Trapani per presentare i tre uffici aperti in provincia: Alcamo, Custonaci e Favignana, i cui sindaci sono intervenuti per esprimere soddisfazione e sottolineare l’importanza dell’iniziativa per la collettività. Nel corso della conferenza tematica del progetto, voluto dal Ministero della Giustizia, attuato da Regione Siciliana con il supporto di Formez e finanziato dal POC al PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020, il presidente del Tribunale di Trapani, Alessandra Camassa, ha annunciato che presso gli uffici del Palazzo di Giustizia domani partiranno le operazioni di digitalizzazione per i seicento fascicoli precedenti al 2013. f46/mrc/azn