Sistema idrico Catanzaro, Occhiuto “Una pagina storica”

CATANZARO (ITALPRESS) - "Una pagina storica per la città di Catanzaro. Quando ho iniziato il mio mandato il sistema di gestione degli interventi idrici era in una situazione di forte difficoltà. Arrical non era ancora operativa, il consorzio dei Comuni era sostanzialmente fermo e Sorical era in liquidazione. Mancavano, di fatto, gli strumenti necessari per programmare e realizzare gli investimenti. È stato un lavoro complesso, portato avanti negli anni, e oggi ne raccogliamo i risultati". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, presentando il nuovo sistema idrico a Catanzaro. xd2/pc/gtr