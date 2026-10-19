Tg Sport – 19/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Roma verso lo Slovan Bratislava, Gasperini frena su Dybala - Lazio travolgente a Torino: 3-0 alla Juventus e primo posto agganciato - Settimana da incubo per Spalletti: nervosismo, ora l'infortunio di Conceiçao - Il Milan soffre ma piega l'Atalanta 3-2 e attende il nuovo Ds Krosche - Inter verso lo Shakhtar in Champions: Chivu medita cambi - Napoli in crisi, per Allegri Bodo e Roma diventano decisive - Ciclismo su pista, ai Mondiali di Shanghai Italia con 4 medaglie - Ranking ATP, Sinner resiste ancora in vetta - La Barba al Palo - Lazio esempio ma crollo Juve inaspettato, Conte alla finestra /gtr