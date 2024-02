Ue,Campomenosi”Agricoltura e pesca più colpiti da accordi commerciali”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Sono accordi di tipo vecchio, quando oggi la necessità, per favorire gli scambi, è aumentare gli standard produttivi. Non possiamo accettare che tramite accordi commerciali come il Mercosur entrino nel nostro mercato prodotti che a queste regole non sono soggetti. L'agricoltura e la pesca sono quelli che vengono colpiti da ogni accordo commerciale ed è il momento di modificare l'approccio". Lo ha detto Marco Campomenosi, eurodeputato della Lega. xf4/mgg/gtr