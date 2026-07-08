Home Video News Cronaca Tensione a Napoli, Potere al Popolo interrompe manifestazione Campo Largo
Tensione a Napoli, Potere al Popolo interrompe manifestazione Campo Largo
NAPOLI (ITALPRESS) - Momenti di grande tensione a Napoli, in piazza del Gesù, dove, poco dopo l'inizio della manifestazione del campo largo, un gruppo di attivisti di Potere al Popolo ha dato vita a una protesta vibrante impedendo di fatto la prosecuzione dell'evento, con la conduttrice, Serena Bortone, che non ha potuto introdurre gli ospiti, ovvero i leader del fronte progressista. xc9/trl/mca2