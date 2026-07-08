Meeting di Rimini, Scholz “La visita di Papa Leone lascerà una traccia profonda”

ROMA (ITALPRESS) - "Al centro del Meeting 2026 ci sarà la visita di Papa Leone XIV e siamo profondamente grati che abbia accettato il nostro invito. C'è molta attesa e un grande entusiasmo, sappiamo che verranno tanti giovani, non solo dall'Italia ma da tanti Paesi. Siamo sicuri che questa visita lascerà una traccia profonda nella storia del Meeting e di tutti i suoi partecipanti". Così il presidente della Fondazione Meeting di Rimini, Bernhard Scholz, in occasione della presentazione della 47ma edizione del Meeting di Rimini. "Nei tanti incontri riprenderemo la sua enciclica Magnifica Humanitas, un testo fondativo molto importante per comprendere la situazione culturale, economica e politica nella quale ci troviamo - prosegue -; che ci invita a custodire l'umano per evitare affidamenti, anche illusori, alla tecnocrazia". xb1/fsc/mca2