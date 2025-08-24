Home Video News Europa Ue, Zuppi “Per farla crescere servono i mattoni del pensarsi insieme”
RIMINI (ITALPRESS) - L'Unione Europea va rafforzata con "i mattoni del pensarsi insieme. L'Europa nasce dalla divisione, dall'ideologia, dai totalitarismi, dalla mancanza di democrazia, dal pensarsi senza gli altri o contro gli altri". Lo dice a margine del Meeting di Rimini il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi. xb1/sat/mca2