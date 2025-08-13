BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Insieme al presidente degli Stati Uniti, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con gli altri leader europei, abbiamo avuto un’ottima conversazione. Abbiamo discusso del prossimo incontro bilaterale in Alaska. Oggi Europa, Stati Uniti e Nato hanno rafforzato il terreno comune per l’Ucraina”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine delle riunioni virtuali tenute sul tema dell‘Ucraina su iniziativa tedesca e in vista dell’incontro Trump-Putin il 15 agosto in Alaska.

“Continueremo a collaborare strettamente. Nessuno desidera la pace più di noi, una pace giusta e duratura”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).