L’accordo Ue-Mercosur si applicherà in via provvisoria dal 1° maggio

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea ha notificato oggi ai paesi del Mercosur lo strumento di applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra UE e Mercosur. Con l’invio della sua “nota verbale” al Paraguay, depositario dei trattati del Mercosur, la Commissione europea ha compiuto l’ultimo passaggio procedurale necessario per l’applicazione provvisoria, in linea con la decisione del Consiglio del 9 gennaio.

L’accordo interinale si applicherà quindi in via provvisoria a partire dal 1° maggio tra l’UE e tutti i paesi del Mercosur che avranno completato le loro procedure di ratifica e ne avranno dato notifica all’UE prima della fine di marzo: Argentina, Brasile e Uruguay lo hanno già fatto. Il Paraguay ha recentemente ratificato l’accordo e dovrebbe inviare a breve la notifica.

“L’applicazione provvisoria garantirà l’abolizione delle tariffe su determinati prodotti fin dal primo giorno, creando regole prevedibili per il commercio e gli investimenti – spiega la Commissione Europea in una nota -. Le imprese, i consumatori e gli agricoltori dell’UE potranno quindi iniziare a beneficiare immediatamente dell’accordo, mentre i settori sensibili dell’economia europea resteranno pienamente protetti grazie a solide garanzie. L’applicazione provvisoria rafforzerà inoltre la collaborazione tra l’UE e il Mercosur su questioni globali urgenti, come i diritti dei lavoratori e i cambiamenti climatici. Contribuirà anche a creare catene di approvvigionamento più resilienti e affidabili, fondamentali in particolare per garantire un flusso prevedibile di materie prime critiche“.

Gli esportatori potranno scoprire come trarre vantaggio da questo accordo attraverso la piattaforma Access2Markets. Tutte le informazioni saranno presto disponibili online. “Oggi compiamo un passo importante per dimostrare la nostra credibilità come partner commerciale di primo piano. La priorità ora è trasformare questo accordo UE-Mercosur in risultati concreti, offrendo agli esportatori dell’UE la piattaforma di cui hanno bisogno per cogliere nuove opportunità in termini di commercio, crescita e occupazione – afferma Maros Sefcovic, Commissario per il Commercio -. L’applicazione provvisoria ci permetterà di iniziare a mantenere questa promessa. Non vedo l’ora che questo accordo realizzi appieno il suo potenziale, rafforzi la nostra economia e consolidi la nostra posizione nel commercio globale, mentre completiamo tutte le procedure democratiche”.

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