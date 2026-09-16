Ue, von der Leyen “Minacce alla democrazia anche dall’interno”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "La democrazia è minacciata. Più volte abbiamo assistito a tentativi di disinformazione e interferenze straniere volti a dividerci. Tentativi di erodere la fiducia nel nostro tessuto democratico e nei media liberi. Campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera. Teorie del complotto alimentate da video deepfake virali". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, alla plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo. "Si tratta di guerra cognitiva. In Europa, formiamo le nostre opinioni basandoci sull'accesso a informazioni affidabili e indipendenti. È così che dibattiamo, raggiungiamo compromessi e troviamo soluzioni, anche su questioni controverse. Questa apertura è la nostra forza maggiore, ma viene strumentalizzata dai nostri avversari per distorcere il dibattito e la verità - ha proseguito -. Le minacce alle nostre democrazie non provengono solo dall'esterno. Assistiamo all'ascesa di forze antidemocratiche ed antieuropee". sat/gsl