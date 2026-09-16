VitalMatch Accelerator, a Torino il Demo Day delle 7 startup selezionate

TORINO (ITALPRESS) - Si è conclusa con il Demo Day all’Allianz Stadium di Torino la prima edizione di VitalMatch Accelerator, il programma dedicato alle startup che sviluppano soluzioni innovative negli ambiti sport, wellness e salute. Sette le startup selezionate, che hanno presentato i risultati raggiunti, l’evoluzione dei propri modelli di business e le prospettive di crescita davanti a una platea composta da promotori e partner, investitori, aziende corporate e rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione. fsc/azn/gsl