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Difesa, von der Leyen “Serve un ‘articolo 4’ europeo come quello della Nato”
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Ritengo sia giunto il momento per un "Articolo 4" europeo, o un Protocollo di sicurezza d'emergenza: un meccanismo che, se attivato da uno Stato membro, porti alla convocazione di tutti gli altri Stati membri per coordinare una risposta europea, scoraggiare un'ulteriore escalation e mitigarne l'impatto". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, alla plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo. sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)