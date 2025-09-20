Ue, von der Leyen “L’entrata in vigore del Trattato sulla Biodiversità marina è una pietra miliare storica”

MILANO (ITALPRESS) – “L’entrata in vigore del Trattato sulla Biodiversità marina è una pietra miliare storica. Mostra il potere del multilateralismo, mentre ci dirigiamo a New York per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ora invitiamo più Paesi a unirsi al movimento e a garantire la protezione universale del nostro oceano”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
