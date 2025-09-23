NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Buona discussione con il presidente Trump. A margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, l’ho ringraziato per il suo impegno nell’alleviare la difficile situazione dei bambini ucraini scomparsi. Europa e Stati Uniti lavoreranno fianco a fianco per riportarli indietro. Abbiamo discusso della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Abbiamo concordato sulla necessità di tagliare rapidamente le entrate della Russia dai combustibili fossili. Questo è esattamente ciò che l’Europa sta facendo con il nostro 19° pacchetto di sanzioni. Intensifichiamo la pressione, vietando le importazioni di gnl russo nei mercati europei e prendendo di mira raffinerie, operatori di trading petrolifero e raffinerie di paesi terzi. Entro il 2027, l’Europa avrà voltato pagina definitivamente sui combustibili fossili russi”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Abbiamo anche affrontato le provocazioni del Cremlino, comprese le regolari incursioni nello spazio aereo europeo. Questi sono chiari tentativi di mettere alla prova la nostra risposta. Pertanto, l’Europa sta accelerando i suoi sforzi di difesa per rafforzare il suo fianco orientale. Deve fungere da scudo sia per l’Europa che per la Nato. Infine, abbiamo discusso della situazione in Medio Oriente. Entrambi concordiamo sul fatto che le sofferenze dei civili debbano finire. L’Europa è fermamente unita dietro la soluzione dei due Stati”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).