ROMA (ITALPRESS) – “Siamo tutti stati colpiti dalla crisi sanitaria del Covid, ma siamo stati colpiti in modo diverso e dobbiamo però riprenderci tutti insieme. Perchè vediamo delle differenze su come gestire la propria economia, c’è chi può fare molto e fare quello che serve, altri non hanno le stesse possibilità ed è per questo che un Recovery Fund comune è così importante per poterci risollevare insieme”. Lo dice in un’intervista a NewsMediaset Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Ue.

A una domanda sulla web tax, Vestager risponde così: “Ci sono tante imprese che lavorano duro per fare profitti e pagano tasse su quei profitti. Le grandi aziende digitali non contribuiscono alla società nello stesso modo: questo è scorretto, crea una distorsione in termini di competizione e soprattutto in momenti come questi dobbiamo avere risorse per la ripresa. La recente sentenza della Corte di Giustizia Ue sul caso Apple – Irlanda dimostra però che la questione vada affrontata su un piano politico e non solo fiscale”.

“Per le piccole e medie imprese è importante che le risorse arrivino direttamente nelle loro mani, perchè abbiamo una gigantesca somma complessiva 2.8 miliardi di euro di aiuti di stato ma questo è solo un numero, ciò che conta è che questi soldi arrivino nelle mani di chi ne ha bisogno”, aggiunge.

Dopo Autostrade lo stato è pronto ad entrare anche in Alitalia. Cosa ne pensa di questo ritorno delle nazionalizzazioni? “In momenti come questi, misure straordinarie possono essere necessarie, soprattutto se una società rischia di essere comprata da qualcuno che potrebbe sovvertire ordine di un paese. Quindi per un determinato periodo è meglio che lo stato entri nelle compagnie importanti per un Paese – risponde Vestager -. Lo stato però non si può comportare come gli altri proprietari perchè c’è il rischio che i contribuenti perdano i loro soldi e non possiamo accettare che chi paga le tasse perda denaro”.

(ITALPRESS).