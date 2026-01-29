L’Ue verso l’inserimento delle Guardie iraniane nella lista dei terroristi, Kallas: “Mi aspetto un accordo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Mi aspetto un accordo sull’inserimento della Guardia rivoluzionaria iraniana nella lista di organizzazioni terroristiche. Se agisci come un terrorista, dovresti anche essere trattato come tale. È chiaro ciò che vediamo. Per questo stiamo anche mandando un messaggio chiaro: la repressione delle persone ha un prezzo”. Così l’Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, arrivando alla riunione del Consiglio affari esteri a Bruxelles, sulla possibile designazione dei Pasdaran nella lista delle fazioni terroristiche.

