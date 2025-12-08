Home Video News Economia Ue, Urso “Non isolarsi da paesi del Sud con cui condividere strategia...
Ue, Urso “Non isolarsi da paesi del Sud con cui condividere strategia sviluppo”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'Europa deve fare la sua parte pensando alle sue imprese alle suoi lavoratori e i suoi cittadini e nel contempo io credo non debba isolarsi nei confronti di altri paesi del sud del mondo che possono con noi condividere questa strategia di sviluppo e di crescita", lo ha detto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Consiglio Competitività a Bruxelles. "L'Europa deve far da sé ed è in condizioni di farlo. Se rialza la testa, se ragiona, condividendo gli obiettivi comuni che sono a fondamento della nostra casa europea", ha aggiunto il Ministro. xf4/trl/mca1