BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Un’Europa che “fissa limiti ma non investe risorse”. E’ la sintesi dell’attuale Green Deal fatta da Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, intervistato da Claudio Brachino per “Primo Piano Europa”, format tv dell’agenzia Italpress.

L’accordo raggiunto dai gruppi di maggioranza nel Parlamento Ue sull’automotive è per Tridico “un passo statico, perchè non si va nè avanti nè indietro”. Servirebbe, ha spiegato, un piano con risorse reali, non solo sul settore auto ma in generale per l’industria e la transizione energetica: “E’ inutile continuare a mettere paletti e flessibilità se poi l’Europa non stanzia fondi”, al contrario di Cina e Stati Uniti. La proposta del M5S, prevede crediti d’imposta per gli investimenti nell’elettrico, l’abolizione dell’Iva sulle auto elettriche e il sostegno ai lavoratori del settore in cassa integrazione. Costo stimato: 500 miliardi, estesi anche a robotica e intelligenza artificiale. Per l’eurodeputato “l’Europa ha scelto di mettere risorse sulla guerra e limiti sull’automotive. Non va bene”.

Sul fronte del nuovo bilancio Ue, secondo Tridico il problema è sia la quantità sia la qualità della spesa. Il quadro finanziario pluriennale resta, a suo giudizio, sotto il livello pre-Pnrr, intorno a 2 mila miliardi, poco più dell’1% del Pil europeo. Si registrerebbe un taglio di circa 141 miliardi alla politica agricola comune e a quella di coesione, a fronte di un aumento di pari entità del capitolo difesa, da circa 34 a 130 miliardi. Anche programmi come InvestEU, nati per ridurre le disuguaglianze territoriali, avrebbero ora tra gli obiettivi le infrastrutture militari. “Se aumenti la difesa, togli al sociale e allo sviluppo”, sottolinea il capodelegazione del M5S.

Riguardo al capitolo energia, Tridico indica Danimarca (70% di rinnovabili) e Spagna (60%) come modelli, con prezzi meno legati alle crisi di gas e petrolio. L’Italia, invece, “non ha fatto i compiti”: la flessibilità di 14 miliardi concessa al governo Meloni è vincolata a investimenti in rinnovabili. L’esponente pentastellato denuncia inoltre il “silenzio” di Ue e governo sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere, “stimati in 76 miliardi nel 2026 dopo la crisi di Hormuz”, e rivendica la richiesta, finora respinta, di una tassa per redistribuire il gettito a famiglie, imprese e agricoltori.

Il M5S è favorevole a una difesa comune europea, che consentirebbe risparmi e produzione made in Europe, ma boccia il piano di riarmo ribattezzato “Readiness”: l’obiettivo del 5% del Pil significherebbe per l’Italia spendere circa 120 miliardi, contro i 140 destinati alla sanità. “Non è realistico”, sottolinea Tridico, che lamenta il mancato coinvolgimento del Parlamento e un riarmo “asimmetrico”, con la Germania pronta a investire mille miliardi. Di qui l’allarme su un eventuale governo di AfD, “partito post-nazista”, con un esercito così potente. Il richiamo è alla storia: “Armarsi fino ai denti produce alleanze contrapposte e, alla prima goccia, l’incendio”.

L’Europa, ricorda, è nata su pace e cooperazione, non sul riarmo.

Infine, l’euro digitale. Tridico lo definisce “un piccolo recupero di sovranità”. Oggi i pagamenti digitali europei passano in gran parte da circuiti americani, con commissioni verso l’estero, perdita di dati ed esposizione alle sanzioni Usa, come nei casi di Francesca Albanese e dei giudici della Corte penale internazionale, o dei medici cubani in Calabria. L’euro digitale offrirebbe un’infrastruttura pubblica della Bce alternativa ai colossi Usa, con costi minori per gli esercenti.

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