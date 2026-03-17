Ue, Tridico “Tassare gli extraprofitti delle aziende petrolifere”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Abbiamo discusso anche oggi con Stiglitz in un contesto geopolitico così fragile e in continuo cambiamento, che richiede risposte a livello europeo. Come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto l’introduzione di una tassa sugli extraprofitti delle aziende petrolifere, che in questo periodo stanno registrando guadagni enormi, spesso slegati dai costi reali”. Lo ha affermato il capo delegazione del M5S al Parlamento Europeo. “Si stima che oltre 60 miliardi di euro, ai prezzi correnti, stiano affluendo nelle casse delle sei principali aziende petrolifere. Riteniamo che questo sia inaccettabile”, ha spiegato. xf4/sat/mca1