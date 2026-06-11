Crisi climatica in montagna, nasce il progetto ClimRef tra Italia e Francia

ROMA (ITALPRESS) - Le Alpi sono tra le aree più colpite dalla crisi climatica: qui il riscaldamento procede a una velocità doppia rispetto alla media globale, con effetti sempre più evidenti su risorse idriche, frane ed eventi estremi. In questo contesto nasce il progetto “ClimRef”, promosso nell’ambito del programma europeo Interreg tra Italia e Francia, con l’obiettivo di trasformare i rifugi alpini in veri e propri osservatori del cambiamento climatico. Coinvolti parchi nazionali, università, centri di ricerca e il Club Alpino Italiano, il progetto punta a rafforzare la conoscenza del territorio e la capacità di adattamento delle comunità montane. I rifugi, luoghi simbolo dell’alta quota, diventano così punti strategici per monitorare gli effetti del riscaldamento globale e sviluppare nuove soluzioni di resilienza. ClimRef si inserisce in un più ampio lavoro di cooperazione transfrontaliera nell’area alpina tra Italia e Francia e rappresenta un’evoluzione dei progetti già attivi sul tema della montagna come “sentinella” del clima. L’obiettivo è ottenere il finanziamento europeo entro il 2026, con un’attenzione particolare anche alla divulgazione nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni. abr/gtr/col