Rocca pronto a ricandidarsi alla Regione Lazio: “Dati dalla nostra parte”

NEW YORK (ITALPRESS) - Ricandidarmi? "Beh, è una bella sfida e comunque i programmi sono a lungo termine, non si esauriscono in un solo mandato, per questo ho detto che sarei pronto a ricandidarmi. I dati sono incoraggianti e sono dalla nostra parte, della giunta e della coalizione che mi ha sostenuto". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione di un incontro istituzionale organizzato dal GEI a Manhattan. xo9/col3/gsl (Video di Stefano Vaccara)