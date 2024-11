Ue, Tajani “Sarebbe singolare bloccare la nomina di Fitto”

MILANO (ITALPRESS) - Nell’Unione Europea “ci sono maggioranze variabili. Non c’è nessuna crisi delle istituzioni, ma un normale confronto. Mi pare però veramente singolare che si cerchi di bloccare l’avvio dei lavori della Commissione europea per un interesse di partito o di parte: quando si dice che Raffaele Fitto non debba fare il vicepresidente esecutivo, si dice qualcosa che non ha senso perché se uno va bene come commissario non capisco perché non possa andare bene anche come vice presidente esecutivo. È un fatto politico”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento a Milano organizzato dal Partito Popolare Europeo, rispondendo ai giornalisti in merito allo stallo a Bruxelles sulla nomina di Raffaele Fitto a commissario europeo con vicepresidenza esecutiva. xh7/sat