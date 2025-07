BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte, destinando 7,4 milioni di euro a sostegno dell’informazione indipendente sugli affari dell’Ue nelle redazioni a livello di Unione.

Secondo un comunicato della Commissione, poiché la necessità di un dibattito sulla sfera pubblica europea rimane urgente, l’invito sostiene i media che desiderano informare collettivamente sugli affari europei e dare ai cittadini d’Europa una prospettiva transfrontaliera sugli eventi in corso. I finanziamenti saranno concessi per 2-4 progetti, che saranno avviati all’inizio del 2026 per un periodo di 24 mesi e riguarderanno l’elaborazione e la gestione delle notizie e la programmazione fattuale. Il termine per presentare candidatura è il 29 settembre.

Si tratta del secondo invito a sostegno dei poli di media, dopo l’avvio positivo nel 2022 e lo sviluppo di tre progetti mediatici. Questo invito a presentare proposte rientra tra le azioni multimedia, che finanziano la produzione e la distribuzione di informazioni, notizie e programmi dell’Ue per i cittadini da una prospettiva europea.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).